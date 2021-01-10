  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Черкаській області чоловік до смерті забив чотиримісячного сина

    • Розсилка
    Чотиримісячна дитина померла від тілесних ушкоджень - У Черкаській області чоловік до смерті забив чотиримісячного сина
    Чотиримісячна дитина померла від тілесних ушкоджень
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці встановили, що батько мав неприязні стосунки до дитини

    У селі Летечівка Уманського району на Черкащині 28-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень, несумісних із життям, своєму чотиримісячному синові.

    Про це в суботу повідомила пресслужба регіональної Нацполіції.

    «9 січня, близько 9:00 ранку, до чергової частини Уманського районного управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що в селі Летечівка померла чотиримісячна дитина від тілесних ушкоджень», – зазначено в повідомленні.

    Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що батько мав неприязні стосунки до дитини і були випадки, коли він бив її.

    У скоєному зловмисник зізнався, після чого його затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

    1_1

    За цим фактом Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

    Нагадаємо, на Закарпатті чоловік побив свою співмешканку та жорстоко вбив двох її дітей.

    Теги: Національна поліція України кримінал діти вбивство Черкащина чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies