У Черкаській області чоловік до смерті забив чотиримісячного сина

Правоохоронці встановили, що батько мав неприязні стосунки до дитини

У селі Летечівка Уманського району на Черкащині 28-річний чоловік завдав тілесних ушкоджень, несумісних із життям, своєму чотиримісячному синові.

Про це в суботу повідомила пресслужба регіональної Нацполіції.

«9 січня, близько 9:00 ранку, до чергової частини Уманського районного управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що в селі Летечівка померла чотиримісячна дитина від тілесних ушкоджень», – зазначено в повідомленні.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що батько мав неприязні стосунки до дитини і були випадки, коли він бив її.

У скоєному зловмисник зізнався, після чого його затримали. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За цим фактом Уманським районним управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство (ч. 2 ст. 115 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті чоловік побив свою співмешканку та жорстоко вбив двох її дітей.