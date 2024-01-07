Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

У торгово-розважальному центрі Харкова сталася стрілянина

Надія Карбунар
glavcom.ua
У торгово-розважальному центрі Харкова сталася стрілянина
Хулігану за стрілянину в ТРЦ загрожує до семи років тюрми
фото: Національна поліція

Чоловіка, який стріляв, затримали, йому інкримінують хуліганство

У Харкові в торгово-розважальному центрі «Нікольський» сталася стрілянина. Один із відвідувачів, який був напідпитку, побився з іншим, а після того, як втрутилася охорона, дістав зброю і двічі вистрілив угору. Фігуранта затримала поліція. Про інцидент, який стався 6 січня, розповів начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, 20-річний хлопець прийшов до торгівельного центру разом з другом, який чекав там цивільну дружину – дівчина працює продавцем-консультантом в одному з відділів.

Саме там і почався конфлікт. Хлопцеві не сподобалося, як один із покупців розмовляв з дружиною його друга і він вступив у суперечку, почалася бійка, розповів Болвінов.

«Усе тривало не більше двох хвилин – у ситуацію втрутились охоронці центру. Та після бійки хлопець дістав зброю і двічі вистрілив угору. За попередніми даними, це був стартовий пістолет, а сам стрілець – напідпитку», – розповів начальник слідчого управління поліції.

Сергій Болвінов повідомив, що фігуранта вже затримано, йому інкримінують хуліганство, а саме грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства із застосуванням вогнепальної зброї.

«Хочу наголосити – в умовах воєнного стану в прифронтовому місті на такі випадки реагуємо максимально жорстко та за законом. Безпека наших громадян – це одна з головних задач у роботі поліції», – зауважив Болвінов.

У торгово-розважальному центрі Харкова сталася стрілянина фото 1

Зазначимо, пресслужба поліції Харківської області ввечері напередодні повідомила, що правоохоронці отримали повідомлення про бійку та стрілянину в продуктовому магазині ТРЦ 6 січня о 18:30. За адресою оперативно виїхала слідчо-оперативна група.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує до семи років тюрми.

Нагадаємо, підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника. 

 

Теги: бійка поліція безпека охорона стрілянина пістолет конфлікт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрювані протиправно проникли до одного з корпусів Лаври, зламали захисні ролети та двері будівлі
Хуліганство в Лаврі: суд обрав запобіжний захід підозрюваним
21 квiтня, 2023, 23:56
Суд звільнив поліцейського від основного покарання із випробувальним строком один рік
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
26 квiтня, 2023, 11:18
Росіянину загрожує штраф або адміністративний арешт на 15 діб
У Москві росіянин говорив українською: його звинувачено в дрібному хуліганстві
2 жовтня, 2023, 01:30

Кримінал

У торгово-розважальному центрі Харкова сталася стрілянина
У торгово-розважальному центрі Харкова сталася стрілянина
Чиновник Держгеокадастру отримав підозру через оборудки з землею біля «Буковеля»
Чиновник Держгеокадастру отримав підозру через оборудки з землею біля «Буковеля»
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
Суд обрав запобіжний захід одному із засновників компанії «Київгума»
Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело
Окупанти на передовій отримували продукцію компанії «Київгума» – джерело
Скільки кримінальних проваджень відкрито проти ухилянтів: МВС назвало цифру
Скільки кримінальних проваджень відкрито проти ухилянтів: МВС назвало цифру
Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків
Правоохоронці розслідують походження ракет, якими РФ обстріляла Харків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Росіяни поділилися враженнями від перебування в українському полоні
32K
Прикордонники виявили великогабаритний «сюрприз» у річці біля кордону з РФ (відео)
30K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
28K
Кличко став власником розкішного маєтку у Гамбурзі
27K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру
22K
Відомий військовий дав прогноз щодо контрнаступу України

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua