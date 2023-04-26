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На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд
Суд звільнив поліцейського від основного покарання із випробувальним строком один рік
фото ілюстративне

Поліцейський склав фейкові адмінпостанови на 36 неіснуючих громадян

Локачинський районний суд Волинської області визнав колишнього працівника поліції винним у службовому підробленні і несанкціонованій зміні інформації в компʼютерних мережах Національної поліції України. Про це йдеться у вироку суду від 24 квітня.

Обвинувачений працював у патрульній поліції. З метою штучного завищення показників своєї діяльності він вносив у документи неправдиву інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності неіснуючих громадян, зазначаючи недостовірні анкетні дані. Це він робив у період з кінця листопада 2021-го і до 22 лютого 2022 року.

Після вторгнення військ РФ в Україну і деякої паузи поліцейський повернувся до підроблень наприкінці червня минулого року і займався цим до середини липня. Загалом він склав фейкові адмінпостанови на 36 осіб. Неіснуючих громадян зазвичай притягували до відповідальності за куріння сигарет, розпивання пива і крики чи співи у вечірній час у публічних місцях, наприклад, на зупинці транспорту.

Підроблені постанови обвинувачений передавав черговим працівникам поліції, які, нічого не підозрюючи, вносили дані про виявлені порушенні до системи «Інформаційний портал Національної полації України». У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, розкаявся у скоєному. Враховувався також його молодий вік і відсутність судимостей, позитивні характеристики.

За сукупністю злочинів суд призначив три роки позбавлення волі із забороною на один рік обіймати будь-які посади в правоохоронних органах. Водночас засуджений звільняється від відбування основного покарання із випробувальним строком один рік.

Раніше суд звільнив від кримінальної відповідальності стоматологиню, яка лупцювала дітей.

Теги: суд Волинська область поліція

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