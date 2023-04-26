На Волині поліцейський вигадував історії про п’яних хуліганів: як його покарав суд

Поліцейський склав фейкові адмінпостанови на 36 неіснуючих громадян

Локачинський районний суд Волинської області визнав колишнього працівника поліції винним у службовому підробленні і несанкціонованій зміні інформації в компʼютерних мережах Національної поліції України. Про це йдеться у вироку суду від 24 квітня.

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Обвинувачений працював у патрульній поліції. З метою штучного завищення показників своєї діяльності він вносив у документи неправдиву інформацію про притягнення до адміністративної відповідальності неіснуючих громадян, зазначаючи недостовірні анкетні дані. Це він робив у період з кінця листопада 2021-го і до 22 лютого 2022 року.

Після вторгнення військ РФ в Україну і деякої паузи поліцейський повернувся до підроблень наприкінці червня минулого року і займався цим до середини липня. Загалом він склав фейкові адмінпостанови на 36 осіб. Неіснуючих громадян зазвичай притягували до відповідальності за куріння сигарет, розпивання пива і крики чи співи у вечірній час у публічних місцях, наприклад, на зупинці транспорту.

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Підроблені постанови обвинувачений передавав черговим працівникам поліції, які, нічого не підозрюючи, вносили дані про виявлені порушенні до системи «Інформаційний портал Національної полації України». У судовому засіданні чоловік вину визнав повністю, розкаявся у скоєному. Враховувався також його молодий вік і відсутність судимостей, позитивні характеристики.

За сукупністю злочинів суд призначив три роки позбавлення волі із забороною на один рік обіймати будь-які посади в правоохоронних органах. Водночас засуджений звільняється від відбування основного покарання із випробувальним строком один рік.

Раніше суд звільнив від кримінальної відповідальності стоматологиню, яка лупцювала дітей.