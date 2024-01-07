Підліток з іграшкового пістолета поцілив в око хлопцю. Штрафом розплатиться матір порушника

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за цим фактом, але через кілька місяців закрили справу

Суд вважав, що матір хлопчика ухилися від виконання батьківських обов’язків

На Хмельниччині суд притягнув до адміністративної відповідальності жінку, яка перебуває в декретній відпустці, за ухилення від виконання батьківських обов’язків. Вона має сплати 1,7 тис. грн штрафу, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Пригода з сином жінки, яку покарав суд, трапилася 17 квітня 2023 року. На території стадіону смт Лозове на Хмельниччині 11-річний хлопець вистрілив із іграшкового пістолету в іншого підлітка. У результаті потерпілий отримав контузію ока.

Після інциденту батько потерпілого написав заяву до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом «Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я». Однак через кілька місяців справу було закрито, оскільки винуватець не досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність.

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До суду матір порушника не з’явилася. В адмінпротоколі, який надійшов до суду, жінка вказала про визнання вини.

Окрім штрафу, жінка заплатить 536,8 грн судового збору.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн киянина, який залицявся до жінки у метро. У суді чоловік щиро розкаявся і підтвердив деталі інциденту, які було викладено в адмінпротоколі. Документ оформило столичне управління поліції у метрополітені.