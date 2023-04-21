Хуліганство в Лаврі: суд обрав запобіжний захід підозрюваним

Підозрювані протиправно проникли до одного з корпусів Лаври, зламали захисні ролети та двері будівлі

Зловмисникам загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі

Суд обрав запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту чотирьом підозрюваним у хуліганстві на території Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Згідно з рішенням суду, троє підозрюваних перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом до 19 червня 2023 року, ще один – до 19 травня.

За даними прокуратури, 19 квітня 2023 року підозрювані, діючи узгоджено між собою, протиправно проникли до одного з корпусів Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», зламали захисні ролети та двері вказаної будівлі.

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Дії порушників кваліфіковано за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає покарання від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 19 квітня, після завершення роботи комісії Міністерства культури, група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали. На місці події працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Як повідомлялося, поліція затримала чотирьох хуліганів, які незаконно 19 квітня проникли до приміщення Лаври. Затриманими є дві жінки 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків 1983 та 2001 років народження.