​Ухвалюють судові рішення від імені «ДНР»: двом екссуддям оголошено підозру

Підозрюваним загрожує до 15 років в’язниці

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру в участі у терористичній організації двом жителям Макіївки та Новоазовська. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у 2016 році двоє колишніх суддів – Донецького окружного адміністративного суду та Тельманівського районного суду Донецької області, добровільно взяли участь в утворенні і функціонуванні на території області системи незаконних судових органів окупаційної влади РФ.

«Очоливши так звані «Тельманівський та Новоазовський районні суди ДНР», підозрювані, застосовуючи незаконно введене так зване законодавство псевдореспубліки, здійснюють «правосуддя» і приймають незаконні судові рішення. Також підозрювані проводять брифінги для підконтрольних окупаційному режиму ЗМІ, висвітлюючи діяльність терористичної організації», – зазначають в прокуратурі.

Відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом територіального управління Державного бюро розслідувань.

Підозрюваним загрожує позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що у Сумській області судитимуть священника, який підтримував «руський мир» та співпрацював із окупантами.





