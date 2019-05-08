Українець намагався провезти у РФ вибухівку в банках зі спортивним харчуванням



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У банках з-під спортивно харчування знайшли вибухівку

Службова собака прикордонників знайшла вибухівку

Прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці виявили на кордоні з Росією велику кількість речовини, схожої на вибухівку. Про це повідомляє прес-центр МВС.

Так, у пункт пропуску «Гоптівка» прибув автомобіль Nissan. На ньому до Росії прямував громадянин України. Під час огляду автівки відбулось спрацювання службового собаки прикордонників, натренованого на пошук зброї та вибухівки.

В ході подальшого огляду, у газовому балоні транспортного засобу, правоохоронці виявили 56 банок з написом CREATINE, наповнених речовиною, схожою на вибухівку у вигляді пороху.

Наразі речовину вилучено. До компетентних правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального правопорушення за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Триває експертиза.