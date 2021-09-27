СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів

Чоловік разом зі спільницею орендували кабінет в одній з туристичних агенцій

Слідчі встановили, що злочинний бізнес мешканці Прикарпаття розпочали на початку 2021 року

Служба безпеки України заблокувала нову схему з підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від Covid-19. Оборудку організували мешканці Івано-Франківської області, повідомляє пресцентр СБУ.

Отже, житель Івано-Франківської області разом зі спільницею, жителькою сусіднього регіону, організували цю оборудку. Свій «офіс» вони облаштували у приміщенні однієї з туристичних агенцій, де орендували кабінет.

За даними слідства, зловмисники створювали копії бланків свідоцтв про вакцинацію на комп’ютері, роздруковували їх, заповнювали й засвідчували підробленими печатками.

Замовлення вони відправляли через поштових операторів, постійно змінюючи установчі дані.

Злочинний бізнес вони розпочали ще на початку 2021 року. Ціна однієї фальшивки становила 1 тис. 600 грн, а щотижневий прибуток – понад 30 тис. грн.

Для більшої достовірності на підробках зазначалося, що вони нібито видані приватними та державними медичними закладами Київської, Волинської, Вінницької та Чернівецької областей.

Встановлено, що учасники злочинної оборудки підшукували клієнтів через туристичну агенцію: ними були не тільки жителі України, але й іноземці – громадяни Російської Федерації та Республіки Молдови.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили чорнові записи із «клієнтською» базою, підроблені довідки про негативні ПЛР-тести, фейкові результати лабораторних досліджень та свідоцтва про вакцинацію.

Наразі організатору злочину повідомили про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Додамо, що на Черкащині викрили сімейну лікарку, яка підробляла Covid-сертифікати.

Зазначимо, прикордонники за місяць виявили понад 500 недійсних Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, на Харківщині зловмисники підробляли ПЛР-тести: заробляли до 1 млн грн щомісяця.

До слова, лікар, який за 500 грн продавав фейкові «ковідні» довідки, отримав вирок.

Раніше СБУ викрила схему виготовлення підроблених довідок про Covid-19.