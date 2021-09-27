У ПАРЄ запропонували провести дебати про репресії в окупованому Криму

До Асамблеї надійшов запит на проведення дебатів на тему «Політичне переслідування Росією корінних народів Криму»

У понеділок, 27 вересня, у Страсбурзі в очно-дистанційній формі стартує осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Асамблея має вирішити, на які теми будуть проведені термінові і поточні дебати. Серед запропонованих є і питання тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в порядку денному сесії.

Повідомляється, що запити на проведення термінових дебатів надійшли щодо ситуації в Афганістані, посилення міграційного тиску на кордонах Латвії, Литви і Польщі з Білоруссю, нового проєкту протоколу до Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність.

Також надійшли запити на проведення дебатів із питань: «Західні Балкани між демократичними викликами і європейськими сподіваннями: яка роль Ради Європи?», «Політичне переслідування Росією корінних народів Криму», «Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Картер проти Росії» та дії, вжиті для вбивства осіб на європейській території».

Крім того, має відбутися обговорення на тему гуманітарних наслідків конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, відновлення суспільної довіри шляхом зміцнення соціальних прав та активізації боротьби з так званими злочинами честі.

Також Асамблея обговорить питання про гендерну представленість у своїх лавах та керівні принципи щодо парламентських імунітетів, якими користуються члени Парламентської асамблеї.

Осіння сесія ПАРЄ проходитиме у Страсбурзі з 27 по 30 вересня. Через пандемію коронавірусу сесії ПАРЄ проходять у гібридному форматі, тобто делегації можуть або приїхати в Страсбург, або брати участь онлайн.

Зазначимо, російська делегація вирішила не їхати на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), а взяти в ній участь у відеоформаті.