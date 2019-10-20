В Антикорупційному суді пояснили розмір застави для Гладковського



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У суді наголосили, що сума застави відповідає збиткам, які були завдані через діяльність Олега Гладковського

Експершого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 млн грн

Сума застави, визначена ухвалою Вищого антикорупційного суду (ВАКС) експершому заступнику секретаря РНБО Олегу Гладковському відповідає збиткам, які були завдані через його діяльність.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook

«Експершого заступника секретаря РНБО триматимуть під вартою із правом внесенням застави у розмірі 10 623 130 гривень. Відповідне рішення було прийняте слідчим суддею ВАКС після тривалого засідання. Сума застави відповідає збиткам, які, за попередньою оцінкою, були завдані через діяльність експершого заступника секретаря РНБО», - заявили в Антикорупційному суді.

Нагадаємо, 19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського і водночас визначив, що він може внести заставу в понад 10,5 мільйона гривень.

Захист Гладковського оскаржить рішення суду.

Також прокурори можуть оскаржити запобіжний захід Гладковському.

Натомість генпрокурор вважає, що Гладковський не сховається від слідства навіть після внесення застави.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 17 жовтня затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО Гладковського. Наступного дня Гладковському оголосили підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.