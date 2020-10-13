Вбивство Шеремета: поліція допитала вже кілька тисяч осіб
Автомобіль, в якому знаходився Шеремет, підірвали в центрі Києва в 2016 році
Досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення вбивства триває досі
В рамках досудового слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета поліція допитала кілька тисяч осіб.
Про це «Укрінформу» повідомили в Головному слідчому управлінні Нацполіції.
У відомстві заявили, що в ході здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні було висунуто і перевірено ряд версій, а також опрацьовано значну кількість інформації.
У поліції додали, що інформацію опрацьовували «щодо осіб, причетних до скоєння 20.07.2016 умисного вбивства Павла Шеремета».
Також було допитано кілька тисяч осіб і вжито інші визначені кримінально-процесуальним Кодексом України заходи.
У поліції додали, що досудове розслідування щодо встановлення організаторів вчинення цього вбивства триває досі.
Нагадаємо, 28 вересня Шевченківський райсуд Києва ухвалив залишити під вартою музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, підозрюваного в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Також 28 вересня в Шевченківському районному суді Києва прокурор зачитав коротку частину обвинувального акту підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
До слова, у суді привели до присяги присяжних.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
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