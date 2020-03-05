Адвокат подружжя Грищенків у «справі Шеремета»: Органи слідства приховують від нас будь-яку інформацію

Нині Владислав та Інна можуть бачитися лише під час судових засідань Фото: Віктор Залевський

Захисник каже, що у Владислава Грищенка болить зуб та спина, а буцигарні його лікують «аспіринкою»

Владислав та Інна Грищенки, яких глава МВС Арсен Аваков на грудневому брифінгу назвав у числі фігурантів справи про вбивство Павла Шеремета, за останні півтора місяці отримали лише одне запрошення на участь у слідчих діях, та й ті суд скасував. Основні звинувачення проти них – це не участь у підготовці вбивства журналіста, а організація замаху на іншу людину – бізнесмена із сумнівною репутацією з міста Косів (Івано-Франківського область), який помер на початку січня.

Наразі і Владислав, і Інна залишаються під дією запобіжних заходів. Як розказав в інтерв’ю «Главкому» їх адвокат Віталій Коваль, слідство приховує від захисту інформацію у справі, судді відхрещуються від розгляду позову проти МВС, а у Грищенка з’явились проблеми зі здоров’ям, а правоохоронці і не думають про надання йому медичної допомоги.

Минулого разу ми з вами спілкувалися в середині січня – ви тоді казали, що із вашими підзахисними не проводиться жодних слідчих дій. З того часу до сьогодні якісь слідчі дії проводилися?

Тільки одна – спроба отримання зразків ДНК для експертного дослідження. У грудні прокурор ухвалив відповідну постанову. Йдеться фактично про повторну експертизу. На щастя, судді відмовили обвинуваченню у примусовому відібранні зразків.

Який взагалі у подружжя Грищенків зараз правовий статус у справі Шеремета?

Офіційно Владислав свідок, Інна не має жодного статусу.

До 3 квітня Владислав перебуватиме у ізоляторі тимчасового тримання. Як щодо Інни?

Вона перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Перегляд її запобіжного заходу відбудеться 24 березня.

Який зараз стан здоров’я у Владислава (під час судового засідання 4 лютого Грищенку стало зле після звістки про смерть його матері – йому викликали швидку, - «Главком»)?

Він боєць, тримається. Стан здоров’я посередній: дають про себе знати старі контузії, є певні проблеми зі спиною. Владиславу також потрібен стоматолог. Ми неодноразово зверталися із клопотаннями до слідства, просили надати медичну допомогу, але жодної реакції немає. Хіба що «аспірінку» дають. Але це ж не лікування. Так, ми пишемо скарги, але на це все потрібен час.

Чи бачилося подружжя з моменту затримання?

Так, Інна відвідує судові засідання щодо себе, а засідання у них часто відбуваються поруч, тож є можливість бачитися. До прикладу, минулого тижня минулого тижня органи слідства звертались із клопотанням до слідчого судді щодо примусового відібрання зразків ДНК у подружжя – тоді і побачились.

Окремо ж у кімнаті для побачень вони не мають змоги бачитися. Ми розуміємо, що у подібному клопотанні нам відмовлять, бо ж вони проходять у «Косівській справі» як співучасники, а отже, суд гарантовано відмовить.

Ви також казали, що Грищенка постійно переводять із камери у камеру, і біля нього постійно є люди, які співпрацюють з МВС і чинять тиск на Владислава. Ситуація змінилась?

Так, змінилась. Ми бачимо ,що інтерес до Владислава з боку працівників МВС зменшується. Якщо раніше Грищенка через день відвідували оперативні працівники, то зараз і це трапляється дуже рідко і, я б сказав, «для галочки». Владислава перестали кидати з камери до камери, сусіди по камері перестали постійно мінятися.

Скільки у нього зараз сусідів?

Наскільки мені відомо, один. Владислав не повідомляв мені про якісь конфліктні ситуації.

Чи намагається слідство домовитися із Грищенком: приміром, «пробачити» йому «косівську справу» в обмін за зізнання по «справі Шеремета» чи навпаки?

Раніше такі спроби здійснювалися постійно. Йому пропонували взяти на себе провину, пояснювали, чому затримана його дружина. У цих пропозиціях йшлося не лише про «справу Шеремета», а і підрив опори. Зараз такі спроби теж є, але вже навіть працівники МВС розцінюють ймовірність притягнення Грищенка до відповідальності у «справі Шеремета» як малоперспективну.

Генпрокурор Руслан Рябошапка каже, що у нього є нова інформація у «справі Шеремета», але він не має права розголосити. Чи справді є нова інформація?

Розумієте, уся ця справа побудована не на інформації як такій, а на трактуваннях. Російський вислів «наводить тень на плетень» чудово передає принцип побудови і «справи Шеремета», і «Косівської справи». Моя думка – Рябошапка ситуативно реагує на загрози щодо свого можливого звільнення з посади і робить такі багатозначні заяви. Він просто намагається зберегти своє крісло.

Наголошую, нам отримати інформацію у справі надскладно. Органи слідства максимально все приховують.

Одним із доказів у справі, які оприлюднив Аваков під час брифінгу, було аудіо телефонної розмови подружжя. Чи проводила сторона захисту альтернативну експертизу на підтвердження, що голоси справді належать Грищенкам?

Ті записи, з точки зору захисту, не мають негативного доказового значення – ані у «Косівській справі», ані у «справі Шеремета». Ми припускаємо, що там голоси Інни і Владислава. Найголовніше: процесуальних можливостей зробити альтернативну експертизу у нас немає, оскільки ми не маємо можливості доступу до цих записів.

Ми ще у грудні заявили клопотання про надання нам записів оперативно-технічних заходів, оскільки вони були розголошені під час брифінгу. Слідство нам відмовляє, і мотивує це тим, що надання такої інформації може негативно позначитися на досудовому розслідуванні. Це нелогічна і цинічна позиція: ми оголосимо на всю країну, але вам не дамо. Ми намагаємося отримати ці матеріали через суд, але це вимагає багато часу.

Ви заявляли про спробу слідства сфальсифікувати докази проти Владислава. Розкажіть детальніше.

В «Косівській справі» є лише один елемент, з якого було вилучено зразки ДНК двох і більше осіб чоловічої статі. Це шматок мотузки, яка була прив’язана до чеки безпосередньо до вибухового пристрою. Інша частина мотузки була прив’язана до колеса машини.

У ході огляду місця події ці фрагменти мотузки пакувалися у конверти, за підписом понятих. Коли експерт отримує матеріал для експертизи, він неодмінно фотографує та письмово описує, у якому пакуванні ці зразки йому надійшли. І ми побачили, що два конверти із фрагментами мотузки по-різному опечатані, а крім того, конверт із фрагментом мотузки, із якої було вилучено ДНК ніби-то Грищенка, має фрагменти якихось печаток, він також додатково перемотаний приклеєною стрічкою. На наш погляд, це все вказує на можливі процесуальні маніпуляції зі зразками.

Ви планували звернутися до СБУ, щоб вона розслідувала цю справу, адже стаття про тероризм не підслідна МВС. Звернулися?

На минулому тижні ми отримали офіційне підтвердження СБУ про те, що вона ніколи не порушувала справу за статтею «тероризм» щодо вибуху, який забрав життя Павла Шеремета. Я не покинув цих планів. Я бачу, що на щастя, ми віддаляємося від «справи Шеремета». Крім того, я не хочу зашкодити діяльності моїх колег, які захищають інших фігурантів цієї справи. Я хотів би попередньо погодити це питання із колегами.

Можу сказати, що у нас є певний масив інформації, який ми використаємо, якщо відбудеться «загострення». Поки що розголошувати не буду, нехай це буде сюрприз для слідства.

Ви вимагали від МВС спростування причетності своїх підзахисних до вбивства Павла Шеремета та погрожували судом у випадку відмови. Чи зверталися до суду?

Так, ми звернулися до суду із цього приводу. Перше засідання у нас призначено аж на 4 квітня. І це при тому, що звернулися ми ще у грудні. Ви ж розумієте ,що судді бояться і зовсім не поспішають. Іншого шляху немає. Прискорити цей процес ми не можемо.

Силовики розповіли, що паралельно із роботою над справою Шеремета вивчали й інші випадки вибухів в Україні, які трапилися до та після вбивства журналіста. Зокрема, два з 35-ти вибухів видалися слідчим схожими на той, що забрав життя Шеремета: підрив опору лінії електропередач на межі з окупованим Кримом та замах на бізнесмена, кримінального авторитета Михайла Чекурака у місті Косів на Прикарпатті. 12 грудня правоохоронці заявили, що вибухи на межі з Кримом та на Івано-Франківщині начебто влаштували одні й ті самі люди, і саме вони погодилися вбити Шеремета шляхом підриву машини.

Наталія Сокирчук, «Главком»