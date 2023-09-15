Вбивця 11-річної Дарини Лук’яненко втік із в’язниці під час окупації Херсона

Злочинець зник, коли Херсонську область окупували росіяни

Микола Тарасов, який у 2019 році вбив 11-річну Дарину Лук’яненко на Одещині, втік з колонії на Херсонщині. Про це першим повідомив колишній радник очільника Головного управління Національної поліції України в Одеській області Руслан Форостяк у Facebook.

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Злочинець відбував 15-річний термін ув'язнення у виправній колонії. «Після звільнення правобережжя Херсонської області та виправного закладу, Тарасова вже там не було. Десь зник під час окупації, кажуть окупанти відпустили всіх ув'язнених», – зазначив Руслан Форостяк.

Втечу Тарасова українським медіа підтвердили в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань.

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«Засуджений Микола Тарасов відбував покарання в державній установі «Дар’ївська виправна колонія». Ця установа розташована на території територіальної громади, яка перебувала у тимчасовій окупації. Подальша деокупація територій Херсонської області призвела до відновлення контролю над діяльністю вищезазначеної установи. Однак, після відступу окупаційних військ Російської Федерації було виявлено відсутність в установі засуджених та осіб, узятих під варту, в тому числі їх облікових документів», – розповіли в Департаменті.

Станом на 14 вересня 2023 року в Управлінні забезпечення діяльності в південному регіоні департаменту немає інформації про теперішнє місцеперебування засудженого Миколи Тарасова. Відсутня будь-яка офіційна інформація щодо переведення його до іншої установи виконання покарань.

На території свого села (Іванівка, Одеська область) протягом останнього часу Микола Тарасов не з'являвся. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів селищний голова Віктор Лобач.

«Є дані, що Тарасов утік, коли територію окупували росіяни. Найімовірніше, він утік до Криму й кудись далі. Ми думаємо, що йому немає сенсу перебувати на території України», – каже Віктор Лобач.

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Як відомо, 11-річна Даша Лук'яненко зникла 13 червня 2019 року в селі Іванівка Одеської області. Волонтери та поліція декілька днів шукали її, але знайшли мертвою 19 червня. Дашу вбили та скинули у вигрібну яму на території сусідського будинку.

У злочині зізнався 22-річний сусід сім'ї Лук'яненків Микола Тарасов.

Безпосередньою причиною смерті 11-річної мешканки Іванівки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

У січні 2021 року Одеський суд засудив вбивцю до 15 років позбавлення волі за вбивство. Також чоловік зобов'язаний виплатити родині вбитої 800 тисяч гривень як компенсацію моральної та матеріальної шкоди. Прокурори заявили, що не згодні з вироком суду та вимагали довічного ув'язнення вбивці дівчинки.