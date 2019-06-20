Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки під Одесою



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Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями

Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 11-річної Даші Лук'яненко, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.

Як повідомив начальник кримінальної поліції –перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, підозрюваний – 22-річний місцевий житель.

«Хлопець не вчиться і не працює, всі дні проводить за комп'ютером, іноді допомагає батькам, які працюють на ринку в Іванівці», – розповів Аброськін.

За словами начальника кримінальної поліції, в своїх первинних свідченнях підозрюваний сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого не зробив. Потім кинув тіло в яму, а речі облив бензином і спалив.

Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

«Встановити злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, що дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи. За ці дні була зроблена колосальна робота, по крупицях збирали інформацію», – розповів Аброськін.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Джерело: Обозреватель