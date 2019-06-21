Вбивство дівчинки на Одещині: стала відома причина смерті



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Озброєний ножем або шилом вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію

Безпосередньою причиною смерті 11-річної мешканки Іванівки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

До такого висновку прийшли судові медики, повідомляє одеське видання «Думская».

Зазначається, що озброєний ножем або шилом вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію.

Нагадаємо, слідство вважає, що вбивство було скоєно на сексуальному ґрунті.

Незадовго до скоєння злочину підозрюваний - 22-річний Микола Тарасов - зайшов на ринок, де працює його мати і мати дівчинки і взяв у останньої товар. У цей момент він побачив Дарину і задумав її зґвалтувати.

«Він вийшов з ринку за чотири хвилини до того, як вийшла потерпіла, Прийшов до себе у двір, дочекався дитини, який йшов в танцювальний гурток, затягнув до хати, де спробував роздягнути і зґвалтувати. Отримавши відсіч, він її задушив і завдав тілесних ушкоджень гострим предметом - шилом або ножем. Потім зв'язав ноги, надів на голову пакет, замотав кульок скотчем, прив'язав до ніг каміння і кинув в отвір вуличного туалету», - розповів начальник ГУНП Олег Бех.

Нагадаємо, 13 червня о 14.00 Дарина пішла на заняття місцевого танцювального гуртка й не повернулася.

19 червня тіло дитини дістали із вигрібної ями.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Підозрюваний Микола Тарасов