  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вбивство дівчинки на Одещині: стала відома причина смерті

    • Розсилка
    Вбивство дівчинки на Одещині: стала відома причина смерті

    Озброєний ножем або шилом вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію

    Безпосередньою причиною смерті 11-річної мешканки Іванівки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

    До такого висновку прийшли судові медики, повідомляє одеське видання «Думская».

    Зазначається, що озброєний ножем або шилом вбивця пошкодив дівчинці сонну артерію.

    Нагадаємо, слідство вважає, що вбивство було скоєно на сексуальному ґрунті.

    Незадовго до скоєння злочину підозрюваний - 22-річний Микола Тарасов - зайшов на ринок, де працює його мати і мати дівчинки і взяв у останньої товар. У цей момент він побачив Дарину і задумав її зґвалтувати.

    «Він вийшов з ринку за чотири хвилини до того, як вийшла потерпіла, Прийшов до себе у двір, дочекався дитини, який йшов в танцювальний гурток, затягнув до хати, де спробував роздягнути і зґвалтувати. Отримавши відсіч, він її задушив і завдав тілесних ушкоджень гострим предметом - шилом або ножем. Потім зв'язав ноги, надів на голову пакет, замотав кульок скотчем, прив'язав до ніг каміння і кинув в отвір вуличного туалету», - розповів начальник ГУНП Олег Бех.

    Нагадаємо,  13 червня о 14.00 Дарина пішла на заняття місцевого танцювального гуртка й не повернулася.

    19 червня тіло дитини дістали із вигрібної ями.

    Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

    im-im-im-taarsov_01

    Підозрюваний Микола Тарасов

     

    Читайте також
    діти вбивство Одещина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ