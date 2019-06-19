Поліція знайшла тіло зниклої на Одещині 11-річної дівчинки



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Наразі співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини із вигрібної ями

Правоохоронці у селі Іванівці Одеської області під час відпрацювання території виявили тіло, що ймовірно належить 11-річній дівчинці, яка зникла 13 червня.

Про це повідомляє поліція області.

Наразі співробітники поліції намагаються дістати тіло дитини із вигрібної ями. Після чого його буде направлено на судмедекспертизу, а також проведено опізнання родичами.

Наразі власника будинку, на території якого знайшли тіло дівчинки, як основного підозрюваного доставляють до відділку поліції для допиту.

«Ми знайшли тіло Дар’ї Лук’яненко. Є особа, яка підозрюється у вбивстві. Але я хочу сказати, що поки не буде відповідних законів, які захищають дітей, наших маленьких громадян будуть гвалтувати та вбивати. На жаль, на сьогодні різні правозахисники більше турбуються про захист персональних даних засуджених злочинців, а не про захист дітей», - написав заступник начальника Нацполіції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Видання «Думская» пише, що правоохоронці заходили у цей будинок у перший день пошуків, а привели їх туди службові собаки.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

Всіх, хто володіє будь-якою інформацією про дитину, просять повідомити за телефонами: (04854) 2-01-34; 798-02-62 або на спецлінію «102».

Опубліковані прикмети дівчинки.