Вбивцю 11-річної Дарини Лук'яненко засудили до 15 років в'язниці. Прокуратура запросила довічний термін

Обвинуваченого Миколу Тарасова засуджено до 15 років позбавлення волі

Миколу Тарасова визнали винним й засудили до 15 років вʼязниці, хоча йому загрожувало довічне

В Одеській області у Роздільнянському суді обвинувачуваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Думская.

Перед оголошенням вироку чоловік порізав собі горло та заявляв, що нікого не вбивав.

Як повідомляє видання, обвинуваченого засуджено до 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

Як відомо, судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї. 21 червня дитину похоронили.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили у смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртка і зникла.