Зеленський повідомив, що СБУ піймала Медведчука (фото)
Нардеп утік з-під арешту у кінці лютого і відтоді його розшукували
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Кум Путіна попався в руки силовикам
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.
«Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом», – написав президент.
Нагадаємо, 27 лютого Медведчук втік з-під арешту.
Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.
Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.
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