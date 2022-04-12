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    Зеленський повідомив, що СБУ піймала Медведчука (фото)

    Нардеп утік з-під арешту у кінці лютого і відтоді його розшукували - Зеленський повідомив, що СБУ піймала Медведчука (фото)
    Нардеп утік з-під арешту у кінці лютого і відтоді його розшукували
    фото: Володимир Зеленський / Telegram

    Кум Путіна попався в руки силовикам

    Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 12 квітня повідомив, що СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

    «Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом», – написав президент.

    Нагадаємо, 27 лютого Медведчук втік з-під арешту.

    Як повідомлялося, 18 березня суд заочно арештував Медведчука.

    Згодом стало відомо, що Медведчук може перебувати в Угорщині – блогер.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський повідомив, що СБУ піймала Медведчука (фото)