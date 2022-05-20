Соратник Зеленського пояснив, чого Медведчук вичікував і не тікав з України

Сергій Іонушас вважає, що Медведчук сподівався у разі здійснення російського сценарію виконувати певну «роль»

Кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Нардеп не виключає, що Медведчук сподівався у разі здійснення російського сценарію виконувати певну «роль».

«Ми ж знаємо, що дехто за три дні розраховував завершити цю «операцію». І якби відбулися більш трагічні події, можливо б, ця людина виконувала в них певну роль. Але, на відміну від Киви, який сам попросив позбавити його депутатського мандата, Медведчук, наскільки мені відомо, не писав жодних заяв. Підставою для позбавлення його мандата може стати обвинувальний вирок суду», – сказав він.

Іонушас висловив упевненість, що всі необхідні слідчі дії щодо його справи проводяться вчасно та відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу, а досудове розслідування буде закінчено у найкоротший термін.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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