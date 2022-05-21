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    Медведчук залишиться під вартою: ухвала суду

    Медведчуку обрали тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави - Медведчук залишиться під вартою: ухвала суду
    Медведчуку обрали тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави
    фото з відкритих джерел

    У Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів в інтересах обвинуваченого Віктора Медведчука

    Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Вікторові Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Раніше йому обрали тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба суду.

    «У Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів в інтересах обвинуваченого Віктора Медведчука на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2022 року щодо тримання під вартою», – ідеться в повідомленні.

    Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилась з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін.

    Нагадаємро, кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

    12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

    Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

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    Теги: росія Віктор Медведчук окупанти суд війна держава Україна президент влада окупація Сергій Іонушас #stoprussia
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    Медведчук залишиться під вартою: ухвала суду