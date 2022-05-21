Медведчук залишиться під вартою: ухвала суду

Медведчуку обрали тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави

У Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів в інтересах обвинуваченого Віктора Медведчука

Львівський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Вікторові Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді. Раніше йому обрали тримання під вартою строком на 60 днів без визначення розміру застави. Про це повідомляє пресслужба суду.

«У Львівському апеляційному суді розглядалася апеляційна скарга адвокатів в інтересах обвинуваченого Віктора Медведчука на ухвалу слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16 квітня 2022 року щодо тримання під вартою», – ідеться в повідомленні.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду погодилась з рішенням суду першої інстанції, залишивши апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу – без змін.

Нагадаємро, кум президента Росії та нардеп від колишньої ОПЗЖ Віктор Медведчук зник з-під домашнього арешту та з поля зору правоохоронців ще наприкінці лютого. Водночас він не тікав нікуди, а, ймовірно, розраховував на такий же сценарій розвитку подій в Україні, як і російська влада. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

12 квітня СБУ затримала Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з України. Того ж дня президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Відомо, що Личаківський районний суд Львова арештував 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Читайте також: