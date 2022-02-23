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    Кримінал

    Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника

    Хабар за паспорт громадянина України: на Львівщині поліцейські викрили працівника Державної міграційної служби - Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника
    Хабар за паспорт громадянина України: на Львівщині поліцейські викрили працівника Державної міграційної служби
    фото: Нацполіція

    Працівник міграційної служби взяв хабар і пообіцяв незаконно оформити паспорт громадянина України

    У Львові поліція затримала працівника Державної міграційної служби – він взяв хабар у розмірі $12 тис. Про це повідомляє Національна поліція Львівщини.

    У Львові 22 лютого поліція затримала працівника з Державної міграційної служби. Напередодні він взяв хабар і пообіцяв незаконно оформити паспорт громадянина України, нове свідоцтво про народження та новий закордонний паспорт.

    «Зловживаючи службовим становищем, чоловік висловив вимогу місцевому мешканцю надати $12 тис. в якості неправомірної вигоди, за безперешкодне виготовлення та видачу нового паспорта громадянина України, свідоцтва про народження і паспорта громадянина України для виїзду за кордон», – повідомили у пресслужбі поліції.

    Злочинцем виявився головний спеціаліст Державної міграційної служби у Львівській області. 22 лютого поліція затримала його під час отримання $2 тис.

    Правоохоронці негайно вилучили кошти та провели обшуки за місцем роботи.

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    Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника
    Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника
    фото: Нацполіція

    Вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

    До слова, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

    Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

    Варто зазначити, що партія «Слуга народу» зробила дивну заяву після затримання Трубіцина. Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі.

    Теги: хабар паспорт поліція Державна міграційна служба кордон
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    Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника