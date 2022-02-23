Скільки українців живе за кордоном: оприлюднено дані

Діаспору, світове українство, варто залучати до розвитку і до життя України

Голова Конгресу закликає українську владу використати потенціал української діаспори по всьому світу

Понад 20 мільйонів українців сьогодні живуть поза межами України і це шалений ресурс, який Україна повинна використати. Таку думку у інтерв’ю «Главкому» висловив очільник Світового конґресу українців Павло Ґрод.

«Наша задача – долучати діаспору, світове українство до розвитку і до життя України. Адже є непоодинокі приклади східноєвропейських країн, які долучили свої діаспори до процесів реформування й трансформації», – сказав Павло Ґрод.

За його словами, Світовий конґрес українців співпрацює з президентом України, з політичними партіями, громадянським суспільством та експертним середовищем для того, щоби отримати право на друге громадянство.

«Щоби українці, які народилися в Україні і приїхали за кордон, чи такі, як я, хто народився поза межами України, але є патріотами, мали можливість отримати український паспорт», – пояснює очільник діаспори.

Нагадаємо, протягом 10 місяців 2021 року Україну залишили й досі не повернулися понад 600 тисяч громадян. Це рекордний показник за останні 11 років.

Згідно з даними опитування, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном: працювати без офіційного оформлення й навіть у закритому приміщенні без змоги його залишити; перетнути кордон у не встановлений законом спосіб; віддати свій паспорт, телефон та особисті речі працедавцю.

Упродовж 2019-2021 років, за даними опитування, 46 тис. українців постраждали від торгівлі людьми: близько двох третин із них потрапили в тенета торговців людьми за кордоном.

За оцінками Міжнародної організація з міграції, майже 1,2 млн українців працювали за кордоном у 2021 році, що перевищує показник 2019 року на 11%. З-поміж цих людей 42% були працевлаштовані неофіційно (два роки тому ця частка становила 30%).