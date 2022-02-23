Поліція затримала банду, яка «гастролювала» Україною (відео)

Чоловіки нападали та грабували людей

Працівники кримінальної поліції Відділу поліції №1 під час профілактичного відпрацювання обласного центру затримали злочинну групу з трьох осіб, які в районі провулку Залізничного напали на перехожого з метою пограбування, побили його та завдали близько 16 ножових поранень. За кілька годин до цього нападники вчинили ще один розбійний напад.

За наявною оперативною інформацією, вони «гастролювали» Україною та грабували людей. Наразі затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

«У 26-річного потерпілого, жителя Гайсинського району нападники відібрали мобільний телефон та банківську карту. У відповідь на відмову назвати пін-код картки, останні кинули його на землю, почали бити та ножем нанесли численні колото-різані рани в різні частини тіла», – інформує відділ комунікації поліції Вінницької області.

За словами керівника Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Юрія Голуба, в межах посиленого режиму несення служби оперативники здійснювали профілактичного відпрацювання території Вінниці. Працівники кримінальної поліції, перебуваючи неподалік від залізничної колії, почули крики та поспішили на допомогу. У яру, поруч із залізничною колією, поліцейські помітили трьох молодиків, які били чоловіка.

«Оперативники затримали нападників та викликали швидку допомогу для потерпілого, який перебував без свідомості», – додають у поліції.

Підозрювані – раніше судимі за розбої та майнові злочини вихідці Кіровоградської, Херсонської та Одеської областей. Наразі затриманих перевіряють на причетність до інших злочинів.

Від дій зловмисників постраждав і 33-річний вінничанин. Чоловік подзвонив у поліцію та повідомив, що на нього вчинили напад троє молодиків на залізничному вокзалі. Невідомі, застосувавши силу та розпиливши йому в очі газовий балончик, відібрали сумку з речами та 600 грн.

Підозрювані затримані у процесуальному порядку та перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Автор: Поліція Вінниччини

За цими фактами поліція розпочала два кримінальних провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій), за що передбачено позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.

Слідство клопотатиме в суді про застосування щодо затриманих запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

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