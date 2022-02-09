Затримання депутата Київради з хабарем. Партія «Слуга народу» зробила дивну заяву

Депутат Київради від «Слуги народу» Владислав Трубіцин сьогодні погорів на мільйонному хабарі

Нова лідерка «Слуг народу» вважає винним Кличка в тому, що її однопартійці беруть хабарі

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк відзначилася у Facebook дивною заявою, коментуючи викриття на хабарі депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина, а також директора одного з комунальних підприємств.

На думку Шуляк, «це є зайвим підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови».

«Ми чекаємо на всебічне та ретельне розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами... Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів, а відповідно і адвокатів дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний», – заявила Шуляк.

Разом із тим, вона вважає, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна, особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні.

«Саме тому я, вже сьогодні, видала розпорядження про скликання, відповідно до ст.9.1.4 Статуту партії, позачергової конференції Київської міської організації політичної партії «Слуга народу» для розгляду цього інциденту і ухвалення відповідних рішень по відношенню до Владислава Трубіцина», – додала Шуляк.

Глава партії «Слуга народу» також сподівається, що реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах «буде такою ж швидкою».

Нагадаємо, сьогодні НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали нардепа-«слугу» Кузьміних. 3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Напередодні народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру щодо надання хабара за сприяння у перемозі у тендері.

Зазначимо, 8 лютого суд знову переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних на четвер, 11 лютого.