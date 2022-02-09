З'явилися подробиці затримання депутата Київради на мільйонному хабарі

Депутат Київської міської ради і ще п'ять його пособників були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн

У середу, 9 лютого, детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Слідство встановило, що депутат організував схему отримання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в заздалегідь визначених районах. У схемі також брали участь помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох комунальних підприємств і наближена до депутата особа.

За даними слідства, точки торгівлі, які беруть участь у торгах, встановлені в Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському та інших районах столиці.

«За свої послуги учасники злочинної схеми просили надати 1,39 млн грн на рік. Зазначені особи були викриті при передачі частини обумовлених коштів, а саме 1,26 млн гривень», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину.

До цього ЗМІ повідомляли, що НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Депутат Владислав Трубіцин начебто погорів на хабарництві, фото з відкритих джерел

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали нардепа-«слугу» Кузьміних. 3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.

Раніше НАБУ оприлюднило відео, як «слуга» Кузьміних бере хабар. Кузьміних підозрюють в отриманні грошей за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.

Напередодні народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних назвав провокацією підозру щодо надання хабара за сприяння у перемозі у тендері.

Зазначимо, 8 лютого суд знову переніс обрання запобіжного заходу «слузі» Кузьміних на четвер, 11 лютого.