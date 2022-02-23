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    На Київщині фотографа підозрюють у виготовленні дитячої порнографії

    Фотографу Ктиторчуку повідомили про підозру ще у 7 епізодах виготовлення дитячої порнографії - На Київщині фотографа підозрюють у виготовленні дитячої порнографії

    Фотографу Ктиторчуку повідомили про підозру ще у 7 епізодах виготовлення дитячої порнографії

    фото: facebook/Поліція Київської області

    Загалом чоловік підозрюється у 7 епізодах створення дитячої порнографії

    На Київщині скандальному фотографу видвинули підозру. Він виготовлял дитяче порно. Про це повідомляє поліція Київської області 23 лютого.

    Відомо, що злочинець у 2018 році виготовив понад 50 зображень за участі 15-річної мешканки села Гатне. У 2019 році чоловік вчинив аналогічний злочин щодо 14-річної киянки.

    Відомо також що чоловік змушував неповнолітніх до участі у фотосесіях шляхом вмовлянь та здійснюючи відносно них психологічний тиск. Загалом чоловік підозрюється у аж семи епізодах створення дитячої порнографії.

    Варто зазначити, що наприкінці листопада 2020 року поліцейські Київщини затримали у власній фотостудії 56-річного мешканця міста Вишневе. Тоді чоловікові повідомили про підозру за зґвалтування, а також розбещення неповнолітніх.

    За це чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

    У Києві 33-річна мати з співмешканцем знімала власних дітей у порно. Постраждали 13-річні хлопчик та дівчинка. Інформація про розповсюдження порнографічного контенту за участі дітей у Мережі надійшла від правоохоронних органів Австралії.

    Нагадаємо, в Україні запустили й почали наповнювати реєстр педофілів. Станом на 26 жовтня до нього внесено дані про 171 особу, яка була притягнута до відповідальності та відбуває покарання за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

    Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали зловмисника за розбещення 14-річної дівчини.

    Також, у Києві судитимуть 50-річного педофіла, який у ліфті напав на двох дівчаток.

    Нагадаємо, львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

    До слова, у Києві на дівчинку напав педофіл в дитячій поліклініці.

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    Теги: Київщина поліція чоловік зґвалтування злочин злочинець педофіл
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    На Київщині фотографа підозрюють у виготовленні дитячої порнографії