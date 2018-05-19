Вишинського перевели до слідчого ізолятора

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Кирило Вишинський

Захист керівника «РИА Новости Украина» готується подавати апеляцію на рішення суду про арешт підозрюваного

Керівник інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, заарештований в Херсоні за підозрою в державній зраді, переведений до слідчого ізолятора. Про це РБК повідомив його адвокат Андрій Доманський.

«Кирило Вишинський переведений з ізолятора тимчасового утримання в слідчий ізолятор. Ми готуємо апеляційну скаргу, яку ми подамо в понеділок. Стан здоров'я Кирила задовільний», - сказав Доманський.

Раніше Херсонський міський суд 17 травня обрав запобіжний захід Вишинському. Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.