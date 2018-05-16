Слідком РФ: керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році

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Фото з відкритих джерел Кирило Вишинський

Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження через затримання Вишинського

Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, отримав російське громадянство у 2015 році.

Про це повідомляє Слідчий комітет Російської Федерації.

«15 травня 2018 року в Києві посадові особи Генеральної прокуратури України затримали і притягнули до кримінальної відповідальності за державну зраду головного редактора інформаційного порталу «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, який отримав громадянство Російської Федерації у вересні 2015 року», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вдома у нього провели обшуки. Також співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками в офіс «РИА Новости Украина» у Києві. Заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що СБУ разом з прокуратурою АР Крим проводять п’ять обшуків, пов’язаних з «підривною діяльністю» агентства «РИА Новости Украина».

За словами Кононенко, за проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.