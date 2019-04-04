Суд розпочав розглядати справу проти Вишинського



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Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський зі своїм адвокатом Андрієм Доманським

Колегія суддів дозволила керівнику «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському знаходитися поруч зі своїми адвокатами на усіх майбутніх судових засіданнях

Подільський райсуд столиці розпочав розгляд справи керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого обвинувачують у держзраді. Про це повідомляє «Укрінформ».

У залі суду присутній обвинувачений, його адвокати і прокурор.

На початку судового засідання адвокат Андрій Доманський виступив з клопотанням дозволити перевести Вишинського з окремого боксу для затриманих і знаходитися йому поруч зі своїми захисниками.

Колегія суддів під головуванням судді Олени Павленко задовольнила дане клопотання і дозволила Вишинському знаходитися поруч зі своїми адвокатами на усіх майбутніх судових засіданнях.

Раніше 26 березня суд вирішив продовжити тримання Вишинського за ґратами до 24 травня.

Як повідомлялося раніше, 21 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена умовами в камері Вишинського. «Він був переведений два дні тому з тієї камери, де у нього не було світла, не було постільної білизни, в нормальну, хорошу камеру, де п'ять чоловік, де всі норми і умови відповідають міжнародним правилам», - сказала Москалькова.

Нагадаємо, Москалькова, яка прибула в Київ 20 березня на судове засідання у справі Вишинського, заявила журналістам, що сподівається на заміну запобіжного заходу для нього з тримання під вартою на підписку про невиїзд або домашній арешт.

Як відомо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.