Вишинському продовжили арешт



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Захист Кирила Вишинського заявив про відвід колегії суддів

Вишинський сидітиме у Лук'янівському СІЗО ще до 24 травня 2019 рок

Подільський районний суд Києва 26 березня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив головному редактору «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що Вишинський сидітиме у СІЗО ще до 24 травня 2019 року.

Колегія суду прийняла рішення, розглянувши клопотання сторони обвинувачення. При цьому судді відмовили захисту у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акта прокурорам.

У свою чергу, захист заявив про відвід колегії суддів, мотивуючи своє клопотання упередженістю суддів. Зокрема, клопотання про продовження запобіжного заходу не обговорювалося учасниками процесу. Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про заявлений захистом відвід колегії суддів.

Як повідомлялося раніше, 21 березня російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що задоволена умовами в камері Вишинського. «Він був переведений два дні тому з тієї камери, де у нього не було світла, не було постільної білизни, в нормальну, хорошу камеру, де п'ять чоловік, де всі норми і умови відповідають міжнародним правилам», - сказала Москалькова.

Нагадаємо, Москалькова, яка прибула в Київ 20 березня на судове засідання у справі Вишинського, заявила журналістам, що сподівається на заміну запобіжного заходу для нього з тримання під вартою на підписку про невиїзд або домашній арешт.

Як відомо, Вишинському було оголошено підозру у державній зраді, його затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

В СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Служба безпеки України викликала на допит 47 осіб у справі про державну зраду Вишинського.