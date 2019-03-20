Омбудсмен РФ планує приїхати до Києва на суд у справі Вишинського
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Москалькова стверджує, що Вишинський «утримується в нелюдських умовах» у Лук'янівському СІЗО Києва
Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова має намір прибути у середу до Києва для участі в судовому засіданні у справі головного редактора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, звинуваченого в державній зраді.
Про це Москалькова написала в Instagram.
Вона зазначила, що напередодні направила Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій лист на захист прав Вишинського.
Омбудсмен РФ стверджує, що останній «утримується в нелюдських умовах» у Лук'янівському СІЗО Києва.
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Завтра суд рассмотрит апелляционную жалобу о продлении содержания под стражей Кириллу Вышинскому. Вылетела в Киев, чтобы лично присутствовать на судебном заседании. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #правачеловека #humanrights #ombudsman
Нагадаємо, напередодні адвокат заявив, що Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца».
Натомість Людмила Денісова відповіла, що умови утримання відповідають вимогам законодавства і скарг ув’язнений на них не пред’являв. Також вона показала фото з камери Вишинського у Лук'янівському СІЗО.
Раніше повідомлялося, що 9 березня головного редактора «Риа Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.
Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.
Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.
Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.