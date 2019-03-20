Омбудсмен РФ планує приїхати до Києва на суд у справі Вишинського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова

Москалькова стверджує, що Вишинський «утримується в нелюдських умовах» у Лук'янівському СІЗО Києва

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова має намір прибути у середу до Києва для участі в судовому засіданні у справі головного редактора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, звинуваченого в державній зраді.

Про це Москалькова написала в Instagram.

Вона зазначила, що напередодні направила Уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Людмилі Денисовій лист на захист прав Вишинського.

Омбудсмен РФ стверджує, що останній «утримується в нелюдських умовах» у Лук'янівському СІЗО Києва.

Нагадаємо, напередодні адвокат заявив, що Вишинський «вже чотири дні без електрики і без матраца».

Натомість Людмила Денісова відповіла, що умови утримання відповідають вимогам законодавства і скарг ув’язнений на них не пред’являв. Також вона показала фото з камери Вишинського у Лук'янівському СІЗО.

Раніше повідомлялося, що 9 березня головного редактора «Риа Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, етапують з Херсонського до Київського СІЗО.

Раніше суд продовжив Вишинському термін тримання під вартою до 8 квітня.

Нагадаємо, головного редактора «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали у Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому було інкриміновано підозру у скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною першою статті 111 Кримінального кодексу України.

Як відомо, обвинувальний акт проти Вишинського скеровано до суду.