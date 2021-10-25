З виправного центру в Бердичеві втік рецидивіст: фото і прикмети

Утікач Руслан Саченко раніше був неодноразово судимий за крадіжки та грабежі

Чоловік був одягнений в чорну куртку з написами «Армані» і чорні спортивні штани

У неділю, 24 жовтня, з Бердичівського виправного центру (Житомирська область) втік засуджений Саченко Руслан Григорович. Фото та опис утікача оприлюднив паблік «Київ оперативний».

Зазначається, що Саченко народився 10 квітня 1986 року, раніше був неодноразово судимий за крадіжки та грабежі.

Особливі прикмети: зріст 173 см, волосся чорне, шрам над бровою і на голові, ніс зламаний, повернутий в праву сторону, кульгає на праву ногу. Був одягнений у чорну куртку з написами «Армані» та чорні спортивні штани.

фото: operativeukr

У разі виявлення чоловіка необхідно зателефонувати за номерами 102 або 0679695246, 0931407498.

До слова, Болгарія відмовила Україні у видачі головного «смотрящого» злодія у законі.