У Владикавказі сотні ув’язнених колонії підняли повстання проти російських силовиків (відео)

Наразі нараховується 600 учасників заворушень

Декілька ув’язнених, поміщених в ШІЗО виправної колонії №1 міста Владикавказа (Північна Осетія, РФ), ввечері у п’ятницю, 15 жовтня 2021 року, влаштували безлади в установі. Про це повідомляє Interfax.

«В ІК-1, де відбувають покарання особи, неодноразово судимі за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, проводилися планові обшуки. В ході проведення планових заходів двоє засуджених негативної спрямованості, що містяться в ШІЗО (штрафний ізолятор), відмовилися підкоритися законним вимогам співробітників», – йдеться в повідомленні Управління Федеральної служби виконання покарань РФ у Північній Осетії.

«Дані засуджені зробили спробу дестабілізувати роботу виправної установи і закликали інших засуджених влаштувати масові заворушення. Піддавшись на провокацію, інші засуджені вчинили погром, почали ламати огорожі в житловій зоні, вивели з ладу відеокамери», – зазначається в офіційній інформації.

Наразі нараховується 600 учасників заворушень. До колонії стягнуто сили Росгвардії.

Нагадаємо, наступного року в Україні можуть з’явитися спеціальні в’язниці, де ізолюватимуть так званих «злодіїв у законі».