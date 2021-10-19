Прем'єр Грузії радить «забути про Саакашвілі» на шість років
«Саакашвілі – в'язень і буде відбувати ув'язнення мінімум шість років», – заявив прем'єр Грузії
Грузинська влада багато говорила про колишнього президента Михайла Саакашвілі напередодні місцевих виборів, однак тепер потрібно забути про нього та дозволити йому відбувати покарання за ґратами. З таким закликом виступив прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, пише «Sputnik Грузія».
За словами політика, в правлячій партії «Грузинська мрія» часто міркували про долю експрезидента, щоб показати «що він із себе представляє».
«Після закінчення виборів хочу попросити членів нашої команди не робити коментарів про Саакашвілі», – сказав прем'єр.
Він нагадав, що на рахунку колишнього глави держави дві кримінальні справи, і поки той повністю не відбуде визначений термін, на свободу не вийде.
«Він – в'язень і буде відбувати ув'язнення мінімум шість років», – підкреслив Гарібашвілі.
Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.
Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.
Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.
Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.
Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.