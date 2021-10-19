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    Прем'єр Грузії радить «забути про Саакашвілі» на шість років

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    Грузинська влада не збирається звільняти Михайла Саакашвілі з в'язниці - Прем'єр Грузії радить «забути про Саакашвілі» на шість років
    Грузинська влада не збирається звільняти Михайла Саакашвілі з в'язниці
    фото з відкритих джерел

    «Саакашвілі – в'язень і буде відбувати ув'язнення мінімум шість років», – заявив прем'єр Грузії

    Грузинська влада багато говорила про колишнього президента Михайла Саакашвілі напередодні місцевих виборів, однак тепер потрібно забути про нього та дозволити йому відбувати покарання за ґратами. З таким закликом виступив прем'єр-міністр республіки Іраклій Гарібашвілі, пише «Sputnik Грузія».

    За словами політика, в правлячій партії «Грузинська мрія» часто міркували про долю експрезидента, щоб показати «що він із себе представляє».

    «Після закінчення виборів хочу попросити членів нашої команди не робити коментарів про Саакашвілі», – сказав прем'єр.

    Він нагадав, що на рахунку колишнього глави держави дві кримінальні справи, і поки той повністю не відбуде визначений термін, на свободу не вийде.

    «Він – в'язень і буде відбувати ув'язнення мінімум шість років», – підкреслив Гарібашвілі.

    Нагадаємо, близько 50 тисяч людей зібралися 14 жовтня на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі.

    Раніше, 13 жовтня, прихильники Саакашвілі влаштували акцію під посольством Грузії у Києві.

    Згодом поліція Тбілісі затримала трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі.

    Також Саакашвілі погодився на медогляд після 15-денного голодування.

    Як відомо, Саакашвілі перебуває в одиночній камері. Україна не зверталася до Грузії із запитом про видачу Саакашвілі.

    Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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    Теги: Михайло Саакашвілі політика Грузія засуджені в'язниця
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    Прем'єр Грузії радить «забути про Саакашвілі» на шість років