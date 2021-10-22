«Сплять по черзі»: Денісова розповіла про нелюдські умови утримання кримських татар в РФ

За словами Денісової, камери слідчого ізолятора переповнені, чоловікам доводиться спати по черзі, оскільки на вісім осіб лише п’ять ліжок

Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової терміново забезпечити в’язням права людини

Омбудсмен Людмила Денісова з посиланням на адвокатів розповіла про нелюдські умови тримання десятків незаконно засуджених до тривалих термінів ув’язнення кримських татар. Про це Денісова написала у Telegram.

«Наші співгромадяни скаржаться на нелюдські умови тримання: харчування непридатне для вживання. Подача води обмежена, її на всіх не вистачає. Ув’язнених позбавляють засобів особистої гігієни та чинять психологічний тиск», – зазначила вона.

За словами Денісової, камери слідчого ізолятора переповнені, чоловікам доводиться спати по черзі, оскільки на вісім осіб лише п’ять ліжок.

«Зі стелі тече вода, через сирість у приміщеннях слідчого ізолятора українські політв’язні постійно хворіють. Зокрема, Руслана Месутова турбує сильний кашель. Вже кілька днів він не може домогтися огляду лікарем та встановлення діагнозу», – додала омбудсмен.

Йдеться про громадян України та політв’язнів Айдера Джаппарова, Руслана Месутова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Ленура Халілова, Ельдара Кантимірова, Руслана Нагаєва, Тимура Ібрагімова, Сервера Зекіряєва та Сулеймана Асанова, яких утримують в СІЗО-3 Новочеркаська Ростовської області РФ. Там вони очікують на розгляд апеляційної скарги на незаконні вироки.

Денісова вимагає від своєї російської колеги Тетяни Москалькової терміново забезпечити в’язням права людини.

До слова, спецпредставник Євросоюзу з прав людини відвідає адмінмежу з окупованим Кримом.

Нагадаємо, МЗС України засудило проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше ЮНЕСКО визнала, що в окупованому Криму погіршилася ситуація з правами людини.

Як повідомлялося, у Росії та тимчасово окупованому Криму 11 жовтня відбулися три судові засідання у справах стосовно незаконно затриманих громадян України.