За час АТО 554 військових вчинили самогубство, - Матіос

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Рівень забезпечення психологічною реабілітацію учасників АТО становив 0,1% - значиться у документі

За час проведення АТО щонайменше 554 учасники бойових дій вчинили самогубство. Про це йдеться у листі за підписом заступника Генерального прокурора України – головного військового прокурора Анатолія Матіоса до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана. Даний документ є у розпорядженні УНН.

У листі від 25 квітня 2018 року Головний військовий прокурор описує ситуацію у системі проведення психологічної реабілітації учасників АТО.

«З початку проведення АТО статус учасника бойових дій отримали майже 326 тис. осіб, 8489 з них зазнали каліцтва та поранень, 378 військовослужбовців загинули (станом на 01.04.2018). При цьому за час проведення АТО щонайменше 554 особи вчинили самогубство», — йдеться у листі.

За наведеною у документі інформацію, рівень забезпечення психологічною реабілітацію учасників АТО становив 0,1%.

Раніше Генштаб повідомив, що кількість самогубств серед військових Збройних сил України протягом 2017 року зменшилася на 20% порівняно з попереднім роком.

У ЗСУ також зазначали, що протягом проведення антитерористичної операції на Сході України до 10% військовослужбовців отримали бойову психічну травму (БПТ) або мали посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), але 95% з них поверталися до строю.