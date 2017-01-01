Захоплення заручників у Харкові: з Києва на літаку надіслано підкріплення
- Сьогодні, 20:13
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За фактом події у поштовому відділенні Харкова відкрито кримінальне провадження
Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Про це інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
Крім того, за дорученням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового до місця подій літаком направлено додаткові сили спецпідрозділу Нацполіції КОРД.
Раніше звільнений з полону хлопчик розповів, що в людини, яка захопила відділення пошти, є якійсь пристрій, який прикріплений до тіла. За його словами, він погрожує підірвати пристрій.
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.
На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.
Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.