Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
- Вчора, 17:59
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Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів
До будівлі відділення «Укрпошти» у Харкові, де перебувають захоплені невідомим заручники, підійшли спецпризначенці МВС зі щитами. Про це інформує «Громадське».
Спецпризначенців близько 10 осіб. Журналісти ж стоять за 200 метрів.
Це відбулося після того, як до приміщення пішли переговірники. Серед них начальник управління Нацполіції в області Олег Бех.
Близько 17 години до місця події прибула машина Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції.
Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів.
Як повідомляє МедіаПорт, на місці знаходяться три швидкі допомоги.
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.