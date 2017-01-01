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    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці

    Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів
    До будівлі відділення «Укрпошти» у Харкові, де перебувають захоплені невідомим заручники, підійшли спецпризначенці МВС зі щитами. Про це інформує «Громадське». Спецпризначенців близько 10 осіб. Журналісти ж стоять за 200 метрів. Це відбулося після того, як до приміщення пішли переговірники. Серед них начальник управління
    • Вчора, 17:59
    • Розсилка
    Площа біля відділення &laquo;Укрпошти&raquo; в Харкові, де захопили заручників
    Фото: mediaport.ua
    Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

    Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів

    До будівлі відділення «Укрпошти» у Харкові, де перебувають захоплені невідомим заручники, підійшли спецпризначенці МВС зі щитами. Про це інформує «Громадське».

    Спецпризначенців близько 10 осіб. Журналісти ж стоять за 200 метрів.

    Це відбулося після того, як до приміщення пішли переговірники. Серед них начальник управління Нацполіції в області Олег Бех.

    Близько 17 години до місця події прибула машина Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції.

    Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів.

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    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
    Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці
    Фото: mediaport.ua

    Як повідомляє МедіаПорт, на місці знаходяться три швидкі допомоги.

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    МВС машини заручники
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