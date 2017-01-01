Захоплення пошти у Харкові: до будівлі із заручниками підійшли спецпризначенці

Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів

До будівлі відділення «Укрпошти» у Харкові, де перебувають захоплені невідомим заручники, підійшли спецпризначенці МВС зі щитами. Про це інформує «Громадське». Спецпризначенців близько 10 осіб. Журналісти ж стоять за 200 метрів. Це відбулося після того, як до приміщення пішли переговірники. Серед них начальник управління



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Фото: mediaport.ua Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів

До будівлі відділення «Укрпошти» у Харкові, де перебувають захоплені невідомим заручники, підійшли спецпризначенці МВС зі щитами. Про це інформує «Громадське».

Спецпризначенців близько 10 осіб. Журналісти ж стоять за 200 метрів.

Це відбулося після того, як до приміщення пішли переговірники. Серед них начальник управління Нацполіції в області Олег Бех.

Близько 17 години до місця події прибула машина Корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) Нацполіції.

Машини рятувальників перекрили дорогу у радіусі 100 метрів.

Як повідомляє МедіаПорт, на місці знаходяться три швидкі допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.