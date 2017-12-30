У Харкові звільнили п’ятьох заручників
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Заручники у Харкові: з будівлі пошти вивели дітей
З приміщення поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим разом із людьми, вивели дітей-заручників. Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на одного із правоохоронців.
За даними правоохоронця, з будівлі вивели чотирьох жінок та двох дітей. Всередині будівлі залишились декілька чоловіків.
Медики забрали їх до машин «швидкої».
Голова СБУ доповів президентові Петру Порошенку про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей, повідомив спікер голови держави Святослав Цеголко.
Из здания Укрпочты вывели детей-залодников в #Харьков. Медики забрали их в машины скорой помощи. pic.twitter.com/bBngNn7v34— Корень в квадрате (@korenvkvadrate) December 30, 2017
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.
На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.