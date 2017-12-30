У Харкові звільнили п’ятьох заручників

Заручники у Харкові: з будівлі пошти вивели дітей

З приміщення поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим разом із людьми, вивели дітей-заручників. Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на одного із правоохоронців. За даними правоохоронця, з будівлі вивели чотирьох жінок та двох дітей. Всередині будівлі залишились декілька чоловіків. Медики забрали їх до машин



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Фото: mediaport.ua Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

Заручники у Харкові: з будівлі пошти вивели дітей

З приміщення поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим разом із людьми, вивели дітей-заручників. Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на одного із правоохоронців.

За даними правоохоронця, з будівлі вивели чотирьох жінок та двох дітей. Всередині будівлі залишились декілька чоловіків.

Медики забрали їх до машин «швидкої».

Голова СБУ доповів президентові Петру Порошенку про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей, повідомив спікер голови держави Святослав Цеголко.

Из здания Укрпочты вывели детей-залодников в #Харьков. Медики забрали их в машины скорой помощи. pic.twitter.com/bBngNn7v34 — Корень в квадрате (@korenvkvadrate) December 30, 2017

Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.