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    Кримінал

    У Харкові звільнили п’ятьох заручників

    Заручники у Харкові: з будівлі пошти вивели дітей
    З приміщення поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим разом із людьми, вивели дітей-заручників. Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на одного із правоохоронців. За даними правоохоронця, з будівлі вивели чотирьох жінок та двох дітей. Всередині будівлі залишились декілька чоловіків. Медики забрали їх до машин
    • Сьогодні, 18:28
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    Площа біля відділення &laquo;Укрпошти&raquo; в Харкові, де захопили заручників
    Фото: mediaport.ua
    Площа біля відділення «Укрпошти» в Харкові, де захопили заручників

    Заручники у Харкові: з будівлі пошти вивели дітей

    З приміщення поштового відділення у Харкові, захопленого невідомим разом із людьми, вивели дітей-заручників. Про це повідомляє «МедіаПорт» з посиланням на одного із правоохоронців.

    За даними правоохоронця, з будівлі вивели чотирьох жінок та двох дітей. Всередині будівлі залишились декілька чоловіків.

    Медики забрали їх до машин «швидкої».

    Голова СБУ доповів президентові Петру Порошенку про звільнення 5 заручників у Харкові. Це троє жінок і двоє дітей, повідомив спікер голови держави Святослав Цеголко.

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Харків заручники
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