Надійшли перші відомості про утримувача заручників у Харкові

В утримувача заручників бачили пристрій, який був прикріплений до тіла

Чоловік, який 30 грудня захопи 11 заручників у Харкові у будівлі відділення пошти, є поважного віку. Про це повідомляє «Громадське.Харків» з посиланням на одного зі звільнених заручників. За даними видання, хлопчик, звільнений з полону, розповів, що «злочинець-підстаркуватий чоловік». «Сам злочинець говорив



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Фото: mediaport.ua Ситуація біля захопленої будівлі

В утримувача заручників бачили пристрій, який був прикріплений до тіла

Чоловік, який 30 грудня захопи 11 заручників у Харкові у будівлі відділення пошти, є поважного віку. Про це повідомляє «Громадське.Харків» з посиланням на одного зі звільнених заручників.

За даними видання, хлопчик, звільнений з полону, розповів, що «злочинець-підстаркуватий чоловік».

«Сам злочинець говорив заручникам, що він місцевий житель з Журавлівки і у нього рак мозку», - повідомляє видання. Невідомий зловмисник поводився із заручниками чемно, пропонував навіть каву.

Крім того, хлопчик бачив в людини, яка захопила відділення пошти, якійсь пристрій, прикріплений до тіла.

Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.

На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.