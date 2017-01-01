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    Кримінал

    Надійшли перші відомості про утримувача заручників у Харкові

    В утримувача заручників бачили пристрій, який був прикріплений до тіла
    Чоловік, який 30 грудня захопи 11 заручників у Харкові у будівлі відділення пошти, є поважного віку. Про це повідомляє «Громадське.Харків» з посиланням на одного зі звільнених заручників. За даними видання, хлопчик, звільнений з полону, розповів, що «злочинець-підстаркуватий чоловік». «Сам злочинець говорив
    • Сьогодні, 18:57
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    Ситуація біля захопленої будівлі
    Фото: mediaport.ua
    Ситуація біля захопленої будівлі

    В утримувача заручників бачили пристрій, який був прикріплений до тіла

    Чоловік, який 30 грудня захопи 11 заручників у Харкові у будівлі відділення пошти, є поважного віку. Про це повідомляє «Громадське.Харків» з посиланням на одного зі звільнених заручників.

    За даними видання, хлопчик, звільнений з полону, розповів, що «злочинець-підстаркуватий чоловік».

    «Сам злочинець говорив заручникам, що він місцевий житель з Журавлівки і у нього рак мозку», - повідомляє видання. Невідомий зловмисник поводився із заручниками чемно, пропонував навіть каву.

    Крім того, хлопчик бачив в людини, яка захопила відділення пошти, якійсь пристрій, прикріплений до тіла.

    Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.

    Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей

    На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.

    Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.

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