Надійшли перші відомості про утримувача заручників у Харкові
- Сьогодні, 18:57
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В утримувача заручників бачили пристрій, який був прикріплений до тіла
Чоловік, який 30 грудня захопи 11 заручників у Харкові у будівлі відділення пошти, є поважного віку. Про це повідомляє «Громадське.Харків» з посиланням на одного зі звільнених заручників.
За даними видання, хлопчик, звільнений з полону, розповів, що «злочинець-підстаркуватий чоловік».
«Сам злочинець говорив заручникам, що він місцевий житель з Журавлівки і у нього рак мозку», - повідомляє видання. Невідомий зловмисник поводився із заручниками чемно, пропонував навіть каву.
Крім того, хлопчик бачив в людини, яка захопила відділення пошти, якійсь пристрій, прикріплений до тіла.
Раніше повідомлялося, що в Харкові до відділення пошти неподалік станції метро «Київська» в суботу вдень увійшла озброєна людина в масці та забарикадувалася там.
Озброєна людина, що захопила відділення «Укрпошти» біля станції метро «Київська» в Харкові, узяла в заручники дев’ятьох дорослих і двох дітей.
На місце події прибули карети швидкої та машина спецпризначенців КОРД.
Близкьо 18 години утримувач звільнив 5 заручників: двох дітей та трьох жінок. У приміщенні залишились лише чоловіки.