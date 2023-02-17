Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Закликав топити українських дітей. Директор Russia Today отримав п’ять років в’язниці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Закликав топити українських дітей. Директор Russia Today отримав п’ять років в’язниці
У червні слідчі СБУ повідомили Красовському про підозру за заклики до геноциду
фото з відкритих джерел

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном, втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження

За матеріалами Служби безпеки України тюремний строк отримав директор Russia Today, який закликав до геноциду українців. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу», – йдеться в повідомленні.

Свої тези російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Телеграм-канали.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, у червні слідчі Служби безпеки України повідомили Красовському про підозру за заклики до геноциду та оголошували про заочний суд. Його також внесли до санкційного списку ЄС. 

У січні 2022 року пропагандист Красовський погрожував спалити українців на Хрещатику.

У жовтні під час інтерв’ю з російським письменником-фантастом Сергієм Лук’яненком він закликав вбивати українських дітей. Ця репліка була пов’язана з розповіддю Лук’яненка, як у 1980 році на Закарпатті «російськомовні діти з російськими прізвищами розповідали, що Україна окупована москалями». На це Красовський сказав: «А прямо топити потрібно було таких дітей, прямо в тисині, там, де плине кача. Прямо топити, топити». 

Читайте також: Як влаштована пропагандистська машина Путіна. Розслідування
Теги: СБУ пропаганда росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кузнєцов-Красовський поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи
За матеріалами СБУ судитимуть директора Russia Today
29 серпня, 2022, 10:48
Russia Today все ще може подати апеляцію з питань права до Суду Європейського Союзу
Russia Today проти ЄС: суд виніс рішення
27 липня, 2022, 15:35
Росіяни навіть вкрасти пісню по-людськи не можуть
Навіщо Russia Today спробувало «вкрасти» українську мову
17 червня, 2022, 15:02

Кримінал

Львівський диякон ґвалтував свою неповнолітню доньку – ЗМІ
Львівський диякон ґвалтував свою неповнолітню доньку – ЗМІ
Закликав топити українських дітей. Директор Russia Today отримав п’ять років в’язниці
Закликав топити українських дітей. Директор Russia Today отримав п’ять років в’язниці
Доля окупанта: стояв у Путіна за спиною, а нині лежить під Кремінною
Доля окупанта: стояв у Путіна за спиною, а нині лежить під Кремінною
Суд пробачив п’яне кермування оборонцю Києва
Суд пробачив п’яне кермування оборонцю Києва
ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски
ВАКС конфіскував активи російського олігарха Дерипаски
СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька
СБУ викрила канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
18K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
9115
В Антарктиді тане льодовик Судного дня: чим це загрожує
7940
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
6457
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
6022
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Сьогодні, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту