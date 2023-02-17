Закликав топити українських дітей. Директор Russia Today отримав п’ять років в’язниці

У червні слідчі СБУ повідомили Красовському про підозру за заклики до геноциду

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном, втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження

За матеріалами Служби безпеки України тюремний строк отримав директор Russia Today, який закликав до геноциду українців. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«У ході слідчо-оперативних дій зібрано обґрунтовані докази вини колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у злочинах проти України. З лютого минулого року він публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ, виправдовував злочини рашистів та закликав до геноциду українського народу», – йдеться в повідомленні.

Свої тези російський пропагандист поширював під час ефірів на RT, а також через підконтрольні Телеграм-канали.

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На підставі зібраних Службою безпеки доказів та проведених експертиз суд визнав Кузнєцова-Красовського винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, вчинених з використанням засобів масової інформації);

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів).

Таким чином зловмиснику призначено п'ять років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей.

Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності.

Нагадаємо, у червні слідчі Служби безпеки України повідомили Красовському про підозру за заклики до геноциду та оголошували про заочний суд. Його також внесли до санкційного списку ЄС.

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У січні 2022 року пропагандист Красовський погрожував спалити українців на Хрещатику.

У жовтні під час інтерв’ю з російським письменником-фантастом Сергієм Лук’яненком він закликав вбивати українських дітей. Ця репліка була пов’язана з розповіддю Лук’яненка, як у 1980 році на Закарпатті «російськомовні діти з російськими прізвищами розповідали, що Україна окупована москалями». На це Красовський сказав: «А прямо топити потрібно було таких дітей, прямо в тисині, там, де плине кача. Прямо топити, топити».