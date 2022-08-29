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За матеріалами СБУ судитимуть директора Russia Today

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
За матеріалами СБУ судитимуть директора Russia Today
Кузнєцов-Красовський поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи
фото: пресслужба СБУ

Зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо директора російського пропагандистського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського. Він неодноразово використовував усі доступні йому медійні платформи для публічних закликів до геноциду українців, ліквідації незалежності України та повалення її конституційного ладу, повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі СБУ зібрали вичерпну доказову базу для притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема, задокументовано, що Кузнєцов-Красовський неодноразово негативно висловлювався про:

  • українців, як націю
  • існування України як самостійної і суверенної держави.

У своїх публікаціях, розміщених у YouTube і Telegram-каналах, зловмисник закликав російську владу до фізичного знищення українців: «Хлопці, ну очевидно, що треба взяти себе в руки. Зібратися, перестати думати про «братів». Вони не брати нам. Я там виріс, зі знанням справи кажу: Мочіть! Давайте! Досить».

Він поширював антиукраїнську пропаганду не лише в ефірі телеканалу, а й створював «авторські» відеозаписи на кшталт «С*ка, этой страны не должно быть!». При цьому переконував глядачів у доцільності проведення так званої «спеціальної воєнної операції» на території України.

Наразі завершено досудове розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.442 Кримінального кодексу України (геноцид, публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів). Обвинувальний акт передано до суду.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру «меру» Сєвєродонецька.

Теги: росія окупанти СБУ війна журналіст

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