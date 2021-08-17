Перший український пірат постане перед судом

Житель Миколаївщини замість того, щоб охороняти човен в Індійському океані, сам захопив його

Житель Миколаївщини замість того, щоб охороняти човен в Індійському океані, сам захопив його

СБУ затримала пірата у Миколаєві

Офіс генерального прокурора вперше в Україні скерував до суду обвинувачення проти українця за вчинення піратства.

«Офісом генерального прокурора вперше в Україні скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом вчинення піратства, а також підроблення офіційного документа та його використання», – повідомили у пресслужбі відомства.

Як відзначається, підозрюваний у липні 2020 року заради одержання $500 тисяч у нейтральних водах західної частини Індійського океану використав неозброєне судно іноземної охоронної компанії, щоб захопити інше морське судно під прапором Маршаллових островів. Чоловік пограбував екіпаж, якому погрожував, та застосовував вогнепальну зброю.

«Крім того, громадянин з метою вчинення цього злочину та працевлаштування в іноземну охоронну компанію, підробив військовий квиток про нібито його належність до офіцерського складу Збройних сил України», – зазначили в прокуратурі.

Наразі йому обрано запобіжний захід – взяття під варту без права внесення застави.

У липні силовики вперше затримали українця за піратство в Індійському океані.

За інформацією СБУ, піратом виявився житель Миколаївщини.

«Погрожуючи зброєю капітану корабля, зловмисник заявив команді, що він вимагає зміни курсу судна та грошову винагороду у $500 тис. Почалися перемовини із менеджерами компанії судновласника, які тривали чотири дні. Представникам судноплавної компанії вдалося вмовили пірата здати зброю та розблокувати човен за $6 тисяч. Але коли зловмисник повернувся на плавучу базу охоронної компанії, він захопив її арсенал і почав нові перемовини», – заявили в СБУ.

Цього разу українець вимагав $100 тис. – інакше погрожував викинути всю зброю за борт. Компанія відмовилася виплачувати викуп. Зловмисник встиг викинути частину зброї, а потім його зупинили силою.