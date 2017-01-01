Затриманий перекладач Гройсмана працював зі світовими лідерами - ЗМІ
- 21 Грудня, 14:27
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Дружина підозрюваного назвала затримання чоловіка «нісенітницями та сюрреалізмом»
Перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов, якого затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, працював на зустрічах з провідними світовими лідерами.
Про це повідомляє «BBC Україна» з посиланням на джерело в уряді.
За даними видання, Єжов, зокрема, працював на зустрічах Гройсмана з британською прем'єркою Терезою Мей та віце-президентом США Джо Байденом.
Під час офіційного візиту Гройсмана до Лондона у липні цього року він перекладав розмову прем'єрів. Також він працював під час зустрічей Гройсмана з віце-президентом США, керівником уряду Естонії та патріархом Єрусалимським.
Дружина підозрюваного назвала затримання чоловіка «нісенітницями та сюрреалізмом», а в Кремлі заявили, що інформацією з цього питання не володіють.
Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.
Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.
Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.
Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.