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    Затриманий перекладач Гройсмана працював зі світовими лідерами - ЗМІ

    Дружина підозрюваного назвала затримання чоловіка «нісенітницями та сюрреалізмом»
    Перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов, якого затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, працював на зустрічах з провідними світовими лідерами. Про це повідомляє «BBC Україна» з посиланням на джерело в уряді. За даними видання, Єжов, зокрема, працював на зустрічах Гройсмана з британською прем'єркою
    • 21 Грудня, 14:27
    • Розсилка
    <span>Єжов працював особистим перекладачем Гройсмана</span>
    Єжов працював особистим перекладачем Гройсмана

    Дружина підозрюваного назвала затримання чоловіка «нісенітницями та сюрреалізмом»

    Перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов, якого затримали за підозрою у шпигунстві на користь Росії, працював на зустрічах з провідними світовими лідерами.

    Про це повідомляє «BBC Україна» з посиланням на джерело в уряді.

    За даними видання, Єжов, зокрема, працював на зустрічах Гройсмана з британською прем'єркою Терезою Мей та віце-президентом США Джо Байденом.

    Під час офіційного візиту Гройсмана до Лондона у липні цього року він перекладав розмову прем'єрів. Також він працював під час зустрічей Гройсмана з віце-президентом США, керівником уряду Естонії та патріархом Єрусалимським.

    Дружина підозрюваного назвала затримання чоловіка «нісенітницями та сюрреалізмом», а в Кремлі заявили, що інформацією з цього питання не володіють.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті Міністрів російського шпигуна.

    Підозрюваного затримали ввечері 20 грудня. За даними джерела в Кабміні, він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

    Нагадаємо, за даними прес-центру СБУ, чиновник був завербований російськими спецслужбами під час тривалого закордонного відрядження.

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