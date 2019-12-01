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    Кримінал

    Затримано підозрюваних у підриві відділення Ощадбанку

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    Відділення Ощадбанку після вибуху - Затримано підозрюваних у підриві відділення Ощадбанку
    Відділення Ощадбанку після вибуху
    Фото Ярослав Груздев

    Менше доби знадобилось поліції для того щоб затримати підозрюваних – голова правління «Ощадбанку»

    У неділю вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

    Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook.

    «Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриву, минулої ночі, відділення Ощадбанку.

    Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази.

    Безсумнівну, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровске управління поліції, Головне управління поліціі в місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощадбанку.

    Дякую!», – написав Пишний.

    Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

    Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку».

    вибух Андрій Пишний поліція робота
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