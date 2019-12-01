Затримано підозрюваних у підриві відділення Ощадбанку



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Відділення Ощадбанку після вибуху Фото Ярослав Груздев

Менше доби знадобилось поліції для того щоб затримати підозрюваних – голова правління «Ощадбанку»

У неділю вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.

Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook.

«Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриву, минулої ночі, відділення Ощадбанку.

Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази.

Безсумнівну, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровске управління поліції, Головне управління поліціі в місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощадбанку.

Дякую!», – написав Пишний.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку».