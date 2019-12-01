Затримано підозрюваних у підриві відділення Ощадбанку
Менше доби знадобилось поліції для того щоб затримати підозрюваних – голова правління «Ощадбанку»
У неділю вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.
Про це повідомив голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний у Facebook.
«Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриву, минулої ночі, відділення Ощадбанку.
Менше доби знадобилось поліції для того щоб не лише встановити, але й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази.
Безсумнівну, оперативна та професійна робота поліції на усіх рівня: Дніпровске управління поліції, Головне управління поліціі в місті Києві, у співпраці зі службою безпеки Ощадбанку.
Дякую!», – написав Пишний.
Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.
Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку».