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    Відділення Ощадбанкуу в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване, – Пишний

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    Відділення Ощадбанку після вибуху - Відділення Ощадбанкуу в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване, – Пишний
    Відділення Ощадбанку після вибуху
    Фото: Станіслав Груздєв/Главком

    Для команди Ощадбанку – це безумовно трагедія

    Вибух пролунав о четвертій ранку. Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Головне – без людських жертв. Адже відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі. Сила вибуху винесла вікна, двері і зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого – близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова правління в Ощадбанку Андрій Пишний.

    «Я щойно звідти, керівники служби безпеки банку і регіональної філії практично з раннього ранку на місці. Правоохоронні органи працюють.

    Бандити і нелюди запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним і відділення. Їх не зупинило, що це густонаселений спальний район неподалік центру Києва. І вони заслуговують на максимальне покарання за Законом», – написав Пишний.

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    Для команди Ощадбанку – це безумовно трагедія. Адже нові сучасні відділення банку, які ми відкривали впродовж 5-ти років модернізації, це наші зусилля й інвестиції, це те, що мотивувало і мотивує нас далі рухатися вперед.

    «Кожне таке відділення було для нас святом. Так само і для людей, які мешкали поруч в тому чи іншому районі, на тій чи іншій вулиці, в тому чи іншому місті по всій Україні.

    Попри цей напад ми й далі будемо йти шляхом модернізації назустріч нашим клієнтам, новим технологіям і майбутньому. І я, переконаний, що разом ми переможемо», – уточнив Голова правління.

    Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

    Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку».

    вибух трагедія банки Андрій Пишний Facebook
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