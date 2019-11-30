Відділення Ощадбанкуу в столиці на вулиці Ентузіастів практично вщент зруйноване, – Пишний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Відділення Ощадбанку після вибуху Фото: Станіслав Груздєв/Главком

Для команди Ощадбанку – це безумовно трагедія

Вибух пролунав о четвертій ранку. Заходи безпеки посилили. Працюємо з правоохоронцями. Головне – без людських жертв. Адже відділення розміщене у житловому будинку на першому поверсі. Сила вибуху винесла вікна, двері і зруйнувала приміщення практично повністю. Ціна вкраденого – близько 250 тисяч гривень. Ціна зруйнованого – мільйони. Ще рахуємо.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова правління в Ощадбанку Андрій Пишний.

«Я щойно звідти, керівники служби безпеки банку і регіональної філії практично з раннього ранку на місці. Правоохоронні органи працюють.

Бандити і нелюди запомпували в банкомат велику кількість газу і підірвали його, а з ним і відділення. Їх не зупинило, що це густонаселений спальний район неподалік центру Києва. І вони заслуговують на максимальне покарання за Законом», – написав Пишний.

Для команди Ощадбанку – це безумовно трагедія. Адже нові сучасні відділення банку, які ми відкривали впродовж 5-ти років модернізації, це наші зусилля й інвестиції, це те, що мотивувало і мотивує нас далі рухатися вперед.

«Кожне таке відділення було для нас святом. Так само і для людей, які мешкали поруч в тому чи іншому районі, на тій чи іншій вулиці, в тому чи іншому місті по всій Україні.

Попри цей напад ми й далі будемо йти шляхом модернізації назустріч нашим клієнтам, новим технологіям і майбутньому. І я, переконаний, що разом ми переможемо», – уточнив Голова правління.

Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському «Ощадбанку».