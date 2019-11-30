У Запоріжжі священики УПЦ Московського патріархату попалися на амфетаміні, – ЗМІ



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На порятунок своїх людей протягом 20 хвилин приїхали представники єпархії

30 листопада 2019 року запорізька поліція затримала ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору Запоріжжя Іліодора, «ад’ютанта» митрополита Запорізького Луки з УПЦ Московського патріархату (РПЦ в Україні).

Причиною затримання стала отримана ієромонахом посилка, в якій у великій кількості були наркотики, передає Форпост.

Йдеться про амфетамін та метиламін.

Як повідомило джерело в поліції, отримувати настільки «цінний» вантаж разом зі служителем церкви приїхав його друг – протоієрей Євген Квач, який залишився за кермом авто і, спостерігаючи за затриманням, встиг повідомити про пригоду керівництву Запорізької й Мелітопольської єпархії церкви Московського патріархату.

Як пише видання, на порятунок своїх людей протягом 20 хвилин приїхали представники єпархії з директором охоронної фірми «Вимпел-Фаворит» Олександром Курніковим, але «допомогти» затриманому не вийшло, і священика доправили до відділка.

Нагадаємо, поліція затримала іноземця, який збував наркотики в Києві.