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    Новини

    У Києві підірвали відділення Ощадбанку

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    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    Фото Ярослав Груздев

    За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газом

    На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

    Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20, повідомляють Вартові.Еспресо.

    При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.

    Обійшлося без потерпілих.

    У місті введено план «Сирена»: розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

    За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума наразі невідомо.

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    На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.

    На фотографіях «Главкому» видно, що банкомат розірвало.

    Зараз співробітники банку виносять речі

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    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку
    У Києві підірвали відділення Ощадбанку

    Нагадаємо, Київська прокуратура повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України.

    Як повідомлялося, у місті Первомайському на Харківщині невідомі підірвали банкомат та викрали касети з грошима.

    вибух прокуратура Київ кримінал
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