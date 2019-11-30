У Києві підірвали відділення Ощадбанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Ярослав Груздев

За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газом

На вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.

Вибуховою хвилею уламки віднесло метрів за 20, повідомляють Вартові.Еспресо.

При цьому скляна вітрина вилетіла назовні, а у самому відділенні впала на підлогу стеля.

Обійшлося без потерпілих.

У місті введено план «Сирена»: розшукується автомобіль Volkswagen універсал темного кольору з двома невідомими.

За попередньою інформацією, зловмисники скористалися не вибухівкою, а балоном з газом, за допомогою якого ними було виведено з ладу банкомат. Звідти вони забрали касети з грошима. Яка сума наразі невідомо.

На місці інциденту працюють слідчі та вибухотехніки.

На фотографіях «Главкому» видно, що банкомат розірвало.

Зараз співробітники банку виносять речі

Нагадаємо, Київська прокуратура повідомила про підозру 45-річному жителю міста Кропивницького у здійсненні неправдивого повідомлення про підготовку вибуху у приміщенні Офісу президента України.

Як повідомлялося, у місті Первомайському на Харківщині невідомі підірвали банкомат та викрали касети з грошима.