Жорстоке вбивство у Жашкові: поліція лише на третій день повідомила деякі подробиці

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Тіло вбитої жінки направлено на судово-медичну експертизу

У Жашкові Черкаської області пізно ввечері 8 травня сталося жорстоке вбивство жінки. Майже три дні поліція не повідомляла про факт злочину. І лише 11 травня головне управління Національної поліції в Черкаській області повідомило деякі подробиці.

Повідомлення про виявлення тіла потерпілої надійшло до поліції 9 травня близько 9:00 ранку. Слідчі встановили, що жінка 1956 року народження. Її тіло знайшли в одному з покинутих будинків з ознаками насильницької смерті.

Як зазначив у коментарі «Главкому» начальник сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Дмитро Грищенко, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження (стаття 115). Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Також виконуються заходи зі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Нагадаємо, за інформацією місцевих жителів, жінка працювала у приватному стоматологічному кабінеті і в день вбивства пізно ввечері поверталась з роботи. По дорозі додому на неї був скоєний напад, від ножових поранень жінка померла. Місцеві стверджують, що вбиство було скоєно з особливою жорсткістю. Містяни переповідають один одному шокуючі подробиці злочину. Начебто над жінкою жорстко спочатку позбиткувались, а вже потім нанесли численні ножові поранення.

Раніше повідомлялося, що в Умані Черкаської області зловмисник вбив жінку-працівника готелю та наніс тілесні ушкодження ще п’яти людям.