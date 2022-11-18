Зникнення дружини колаборанта Губарєва: з’явилися нові подробиці

Після затримання дружини колаборант Губарєв заговорив про «ненависть до держави»

Поплічник російських загарбників Павло Губарєв, який у 2014 році називав себе «народним губернатором» Донецької області, заявив, що його дружина, Катерина Губарєва, на свободі. Російські правоохоронці звинувачують Губарєву, яка виконувала обов’язки заступниці глави окупаційної адміністрації Херсонщини, у економічному злочині.

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Колаборант Губарєв не став оприлюднювати деталей справи проти його дружини, однак пригрозив, що може «розповісти все як є».

«Моя дружина Катерина Губарєва на волі. Дякую всім за небайдужість та підтримку. За домовленістю зі слідством не можу розголошувати деталі справи. Однак якщо мною буде помічено системну активність з дискредитації мого чесного прізвища, залишаю за собою право розповісти все як є. Без страху перед вишитими золотом погонами», – заявив він.

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Також соратник окупантів після переслідування його дружини заговорив про «ненависть до держави».

«У ці непрості дні в голові співалося литовське «Я так люблю свою країну і ненавиджу державу». За останні вісім років на власні очі бачив як ця бездушна кланово-чиновницька махіна розчавила десятки та сотні прекрасних людей. Нас Бог милував і цього разу», – написав Губарєв.

Нагадаємо, вдень 16 листопада Павло Губарєв повідомив, що Катерина Губарєва зникла вдень, 15 листопада. За його словами, востаннє її бачили у будівлі загарбницького уряду Херсонської області в окупованому Генічеську. Згодом російські ЗМІ повідомили, що так звану «заступницю глави уряду Херсонської області з цифровізації та соціальної політики» Катерину Губарєву затримано. Вона є фігуранткою справи про економічний злочин.

Додамо, раніше Губарєва отримала підозру від СБУ.

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Як відомо, уродженка Каховки Катерина Губарєва, яка раніше «будувала кар’єру» у терористичній організації «ДНР», переїхала на тимчасово окуповану Херсонщину у червні 2022 року. Вона добровільно зайняла посаду так званого «заступника голови у сфері цифровізації та соціальної політики» у незаконному органі влади «військово-цивільній адміністрації Херсонської області.